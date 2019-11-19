2019-11-19T14:36:58+03:00
Политика

С 1 декабря на Украине пересчитают пенсии переселенцам из Донбасса

Для этого нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Наталия Рад рассказала, какие пенсии подлежат перерасчету. Фото: pfu.gov.ua/dnНаталия Рад рассказала, какие пенсии подлежат перерасчету. Фото: pfu.gov.ua/dn
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С 1 декабря 2019 года на Украине вырастет прожиточный минимум. Для жителей, утративших трудоспособность, то есть пенсионеров он увеличится со 1564 до 1638 гривен (около 4100 рублей). В связи с этим органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) обязаны пересчитать пенсии. Обращаться пожилым жителям, в том числе и переселенцам из Донбасса, в ПФУ по этому поводу не стоит. Перерасчет будет проведен автоматически по материалам пенсионного дела. Об этом сообщила начальник главного управления ПФУ в Донецкой области Наталия Рад на своей странице в Facebook.

Она также рассказала, какие пенсии подлежат перерасчету:

• минимальные пенсии;

• минимальные размеры пенсий для лиц с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий;

• повышение ветеранам войны;

• повышение жертвам нацистских преследований;

• минимальные размеры пенсий лицам с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой и лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

• минимальный размер пенсии шахтерам, на которых распространяется действие Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда»;

• доплаты к пенсии за каждый полный сверхнормативный год страхового стажа неработающим лицам (женщинам более 30 лет, мужчинам – 35 лет, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 20 и 25 лет соответственно);

• надбавки к пенсии за особые заслуги перед Украиной в размерах, определенных приказом Минсоцполитики от 27.12.2017 № 2054;

• надбавки донорам.

Размеры повышения пенсий каждому пенсионеру будут определяться в индивидуальном порядке и в зависимости от того, какая составляющая пенсионной выплаты подлежит перерасчету (доплата за сверхнормативный стаж, доплата до минимального размера пенсии, повышение или надбавки).

- После пересчета максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность, а именно 16 380 грн, – отметила Наталия Рад.

Напомним, что в ДНР и ЛНР пенсионерам поднимут пенсию с 1 января 2020 года на 27 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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