2019-11-19T14:02:35+03:00
Общество

Мэр Донецка поздравил жительницу Киевского района со столетием

Участница Великой Отечественной войны Анна Хонинева 38 лет проработала педагогом
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Мэр Донецка поздравил жительницу Киевского района со столетием. Фото: администрация столицы ДНРМэр Донецка поздравил жительницу Киевского района со столетием. Фото: администрация столицы ДНР
Изменить размер текста:

Свой 100-летний юбилей отпраздновала жительница Киевского района Донецка Анна Хонинева. Долгожительница проработала педагогом 38 лет, была награждена медалью «65 лет Победы Великой Отечественной войны», юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», почетными грамотами и благодарственными письмами.

- Дорогая Анна Ивановна, крепкого Вам здоровья, душевного тепла, заботы близких людей и всех благ! Спасибо за достойный жизненный пример, который Вы нам подаете! - обратился к юбилярше глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Анна Хонинева сохранила жизнелюбие и бодрый настрой, а на вопрос о секрете долголетия, с улыбкой ответила:

- Совмещение физического и умственного труда, любовь к жизни, забота и внимание родных людей, – вот и весь секрет.

С большой радостью и удовольствием именинница принимала поздравления со своим вековым юбилеем от городских властей, родственников и друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кошмар поселка Объединенный: специалисты назвали возможную причину подземных толчков в Макеевке
Раненого на передовой в Донбассе командира 128-й бригады могли добить в госпитале украинские радикалы
Всех до кучи: в девятиэтажке на проспекте Мира в Мариуполе поселят 90 семей сотрудников СБУ
В Офисе Зеленского решили, что амнистию для карателей будет готовить командир из добробата Дикий
Впервые за историю Республики в Донецк приедет мастер боевых искусств из Японии
С 1 декабря на Украине пересчитают пенсии переселенцам из Донбасса
Бесплатный поход в кинотеатр для всех! 23 ноября в Республике проведут День патриотического кино
Разгадать загадку подземных толчков в Макеевке помогут специалисты из России
Готовились к приезду главы МИД Германии: ВСУ устроили стрельбу из гранатометов на участке разведения войск в Петровском
В ДНР создадут специальное мобильное приложение для медиков
На этой неделе откроют восстановленный мост возле пункта пропуска «Станица Луганская»
В ЛНР водитель грузовика насмерть сбил 73-летнего дедушку на мопеде
«Отблагодарила»: 15-летняя девушка обняла гостеприимную пенсионерку и вытащила из ее кармана мобильный телефон
Глава МИД Германии не полетел в Донбасс
Погода в Луганске 19 ноября: днем будет до 8 градусов тепла
Погода в Донецке 19 ноября: ожидается пасмурный день, но без осадков
Флаги нацистов замечены над окопами, с которых ушли ВСУ
Защитный слой пополняшки лучше стерать ластиком
Музей Победы Москвы и Республиканский краеведческий музей Донецка подписали договор о сотрудничестве
Нацисты из Одессы едут к побратимам в зону разведения в Петровском
За отказ принести бутылку командир ВСУ сломал ребра подчиненному