Мэр Донецка поздравил жительницу Киевского района со столетием

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-19T14:02:35+03:00

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Свой 100-летний юбилей отпраздновала жительница Киевского района Донецка Анна Хонинева. Долгожительница проработала педагогом 38 лет, была награждена медалью «65 лет Победы Великой Отечественной войны», юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», почетными грамотами и благодарственными письмами.

- Дорогая Анна Ивановна, крепкого Вам здоровья, душевного тепла, заботы близких людей и всех благ! Спасибо за достойный жизненный пример, который Вы нам подаете! - обратился к юбилярше глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Анна Хонинева сохранила жизнелюбие и бодрый настрой, а на вопрос о секрете долголетия, с улыбкой ответила:

- Совмещение физического и умственного труда, любовь к жизни, забота и внимание родных людей, – вот и весь секрет.

С большой радостью и удовольствием именинница принимала поздравления со своим вековым юбилеем от городских властей, родственников и друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU