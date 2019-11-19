Готовились к приезду главы МИД Германии: ВСУ устроили стрельбу из гранатометов на участке разведения войск в Петровском

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-19T12:04:53+03:00

Также украинские военные за минувшие сутки обстреляли еще семь населенных пунктов ДНР

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В понедельник, 18 ноября, украинские военные несколько раз открывали огонь на участке разведения войск в Петровском. Помимо стрелкового оружия применяли автоматические гранатометы, работали снайперы. Очевидно, что провоцировали защитников ДНР на ответный огонь. Чтобы потом представить «неприглядную картину» главе МИД Германии Хайко Маасу, который собирался прилететь на линию соприкосновения в Донбассе.

- Мы призываем международных наблюдателей СММ ОБСЕ вмешаться в происходящее и оказать влияние на вооруженные формирования Украины (ВФУ) с целью принуждения их к соблюдению устойчивого режима прекращения огня и взятых на себя обязательств, — заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

Также за минувшие сутки ВФУ обстреляли Спартак, Сигнальное и Луганское (донецкое направление); Озеряновку (горловское направление); Куликово, Дзержинское, Коминтерново (мариупольское направление). Всего по территории ДНР выпустили 124 боеприпаса. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

ИСТОЧНИК KP.RU