2019-11-19T12:04:53+03:00
Политика

Готовились к приезду главы МИД Германии: ВСУ устроили стрельбу из гранатометов на участке разведения войск в Петровском

Также украинские военные за минувшие сутки обстреляли еще семь населенных пунктов ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
По Петровскому украинские военные выпустили в понедельник 20 гранат из АГС. Фото: dnipro.depo.uaПо Петровскому украинские военные выпустили в понедельник 20 гранат из АГС. Фото: dnipro.depo.ua
Изменить размер текста:

В понедельник, 18 ноября, украинские военные несколько раз открывали огонь на участке разведения войск в Петровском. Помимо стрелкового оружия применяли автоматические гранатометы, работали снайперы. Очевидно, что провоцировали защитников ДНР на ответный огонь. Чтобы потом представить «неприглядную картину» главе МИД Германии Хайко Маасу, который собирался прилететь на линию соприкосновения в Донбассе.

- Мы призываем международных наблюдателей СММ ОБСЕ вмешаться в происходящее и оказать влияние на вооруженные формирования Украины (ВФУ) с целью принуждения их к соблюдению устойчивого режима прекращения огня и взятых на себя обязательств, — заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

Также за минувшие сутки ВФУ обстреляли Спартак, Сигнальное и Луганское (донецкое направление); Озеряновку (горловское направление); Куликово, Дзержинское, Коминтерново (мариупольское направление). Всего по территории ДНР выпустили 124 боеприпаса. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кошмар поселка Объединенный: специалисты назвали возможную причину подземных толчков в Макеевке
Раненого на передовой в Донбассе командира 128-й бригады могли добить в госпитале украинские радикалы
Всех до кучи: в девятиэтажке на проспекте Мира в Мариуполе поселят 90 семей сотрудников СБУ
В Офисе Зеленского решили, что амнистию для карателей будет готовить командир из добробата Дикий
Впервые за историю Республики в Донецк приедет мастер боевых искусств из Японии
С 1 декабря на Украине пересчитают пенсии переселенцам из Донбасса
Мэр Донецка поздравил жительницу Киевского района со столетием
Бесплатный поход в кинотеатр для всех! 23 ноября в Республике проведут День патриотического кино
Разгадать загадку подземных толчков в Макеевке помогут специалисты из России
В ДНР создадут специальное мобильное приложение для медиков
На этой неделе откроют восстановленный мост возле пункта пропуска «Станица Луганская»
В ЛНР водитель грузовика насмерть сбил 73-летнего дедушку на мопеде
«Отблагодарила»: 15-летняя девушка обняла гостеприимную пенсионерку и вытащила из ее кармана мобильный телефон
Глава МИД Германии не полетел в Донбасс
Погода в Луганске 19 ноября: днем будет до 8 градусов тепла
Погода в Донецке 19 ноября: ожидается пасмурный день, но без осадков
Флаги нацистов замечены над окопами, с которых ушли ВСУ
Защитный слой пополняшки лучше стерать ластиком
Музей Победы Москвы и Республиканский краеведческий музей Донецка подписали договор о сотрудничестве
Нацисты из Одессы едут к побратимам в зону разведения в Петровском
За отказ принести бутылку командир ВСУ сломал ребра подчиненному