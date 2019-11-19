В ЛНР водитель грузовика насмерть сбил 73-летнего дедушку на мопеде

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-19T12:01:02+03:00

Пожилые люди стали часто использовать для передвижения мопеды. Фото: news-r.ru/incidents

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В Лутугинском районе рядом с поселком Белое 29-летний водитель грузовика Volvo, выезжая на главную дорогу, не пропустил мопед Alpha, на котором ехал 73-летний местный житель.

После наезда водителя мопеда с многочисленными повреждениями доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где он скончался. Происшествие случилось в субботу, 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба МВД ЛНР.

На территории ДНР в минувшие выходные тоже произошли два дорожных происшествия, в которых пострадали пожилые жительницы. О них сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

16 ноября в Червоногвардейском районе Макеевки водитель неустановленного автомобиля наехал на 67-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Макеевчанка получила телесные повреждения, а водитель авто с места происшествия скрылся. Сейчас полиция разыскивает автомобиль и водителя, причастного к совершению ДТП.

17 ноября в Ворошиловском районе Донецка 63-летний водитель автомобиля «BMW 525» совершил наезд на 69-летнюю женщину, которая тоже переходила дорогу по пешеходному переходу. Дончанка получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU