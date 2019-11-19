Глава МИД Германии не полетел в Донбасс

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-19T12:01:31+03:00

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В последний момент министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил поездку в Донбасс. Помешали погодные условия. Маас вечером в понедельник, 18 ноября, собирался прилететь в Харьков, а утром вторника вертолетом должен был прибыть в район линии разграничения в Донбассе. Глава МИД собирался лично ознакомиться с ситуацией в регионе.

Из-за сильного тумана 18 ноября в аэропорту Харькова отменили или задержали много рейсов. Поэтому Маас полетит сразу в Киев, где обсудит с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Вадимом Пристайко саммит «нормандской четверки».

- Проведение встречи глав России, Украины, Франции и Германии планируется 9 декабря в Париже, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Но до сих пор много неясного в позиции Украины. Слишком противоречивые заявления звучат от новых руководителей страны по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Видимо, в Германии хотят доподлинно узнать, чего хочет Киев от встречи «нормандской четверки».

ИСТОЧНИК KP.RU