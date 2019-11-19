2019-11-19T12:09:16+03:00
Политика

Погода в Луганске 19 ноября: днем будет до 8 градусов тепла

Также синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске днем пока не будет морозов. Фото: vk.com/ask_luganskВ Луганске днем пока не будет морозов. Фото: vk.com/ask_lugansk
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19 ноября на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман, ветер восточный 7-12 метров в секунду.

- Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем 3-8 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса ниже нуля, днем – 5-7 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1 – плюс 1 градус ночью и 5-7 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1-3 градусов ночью до 6-8 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 19 ноября – 07.01. Время захода – 17.12. Продолжительность светового дня составит 10 часов 11 минут.

По предварительному прогнозу, 20 ноября ожидается облачная погода, без существенных осадков, температурный фон существенно не изменится. 21 ноября – прогнозируется сухая и ветреная погода, обусловленная влиянием западной периферии Сибирского антициклона, местами порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до 4-9 градусов мороза, днем остановится около нуля градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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