2019-11-19T12:08:34+03:00
Общество

Погода в Донецке 19 ноября: ожидается пасмурный день, но без осадков

По сообщениям синоптиков, столбики термометров поднимутся до 5 градусов тепла
Ольга ГОРДО
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Туман в городе. Фото: Евгения КарпачеваТуман в городе. Фото: Евгения Карпачева
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 19 ноября ожидается пасмурный день.

- Весь день в Донецке будет облачным. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки 5 градусов выше нуля. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре.

Восход солнца в Донецке в 07.40. Закат – 16.47. Долгота дня 9 часов 7 минут.

По народному календарю 19 ноября почитается память святителя Павла и Варлаама Хутынского. Cнег в этот день обещает снежную зиму, которая особенно хороша для озимых. В прежние времена говорили: «Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а гладко — так и хлеба будет гладко».

В первой трети ноября, около Михайлова дня - 21 ноября - нередко бывает возврат тепла: задождит, затуманит, и пойдут оттепели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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