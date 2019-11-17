По пути за пенсией: На мосту в Станице Луганской умерли двое мужчин

17 Нояб. 21:47 2019-11-17T22:59:26+03:00

В Станице Луганской пожилых людей возит электрокар, который курсирует между украинским пунктом пропуска и временным пешеходным мостом через реку Северский Донец. Фото: facebook.com/evgeny.kaplin

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Поездка за пенсией на Украину стала последней для двух пожилых жителей ЛНР. Оба они умерли около контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская».

В субботу, 16 ноября, 67-летний мужчина перешел с территории ЛНР временный мост и находился в демилитаризованной зоне в очереди для посадки на транспорт, идущего в сторону украинского КПВВ.

- Около 8 часов утра мужчине стало плохо, он скончался практически моментально, - рассказывает на своей странице в Facebook руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Второй случай произошел в воскресенье, 17 ноября.

- Утром 77-летний мужчина приехал из ЛНР в Станицу Луганскую, - говорит Каплин. - Его сопровождали на электрокаре наши сотрудники при пересечении линии разграничения. После обеда мужчина возвращался в Луганск, прошел пункт пропуска. А в зоне посадки на транспорт ему стало плохо. Помощь оказали волонтеры Красного креста, однако спасти мужчину не удалось, смерть наступила около 14 часов 30 минут.

Причиной обеих смертей стал, скорее всего, инсульт. Из-за сердечных приступов умирают на КПВВ большинство пенсионеров, которые ездят за своей пенсией на Украину. По данным миссии ОБСЕ, с начала 2019 года при пересечении линии разграничения в Донецкой и Луганской областях скончались 27 человек. В благотворительном фонде «Право на защиту» называют другую цифру: за период январь-июнь на пунктах пропуска умерли 34 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU