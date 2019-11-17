2019-11-17T16:24:01+03:00
Политика

«Америка завоевала Донбасс?»: два украинских полковника вывесили флаги США на своих позициях

Таким оригинальным способом командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ встречали американского журналиста
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Таким способом украинские «полководцы» решили продемонстрировать свою лояльность американским «ястребам». Фото: УНМ ЛНРТаким способом украинские «полководцы» решили продемонстрировать свою лояльность американским «ястребам». Фото: УНМ ЛНР
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16 ноября командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ полковники Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США на передовых позициях в районе села Крымское и поселка Мироновский. Об этом сегодня рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Флаги были вывешены накануне приезда американского журналиста Хоффмана Вэйна из авторитетного американского издания New York Times, который прибыл для работы в бригадах, входящих в оперативно-тактическую группировку «Север».

- Тем самым Войченко и Шаповалов надеялись, что их старания не останутся незамеченными американским корреспондентом, и широкая общественность Америки узнает, насколько ее любят и ждут на Украине, – отметил Филипоненко. - Если бы эти горе-командиры хоть немного помнили из школьной программы историю, то знали бы, что вывешенный флаг на участке местности символизирует его принадлежность тому государству, флаг которого развивается над ним.

В итоге получилось, что украинские командиры открыто продемонстрировали, что подконтрольная Киеву территория Донбасса завоевана США. А еще - что война на востоке Европы ведется под руководством Америки, которой выгоден этот вооруженный конфликт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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