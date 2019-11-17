2019-11-17T14:50:44+03:00
Политика

Готовится провокация: под Львовом украинская Нацгвардия учится захватывать зону разведения войск в Донбассе

Власти Украины собираются ввести на оставленную ВСУ территорию боевые подразделения Национальной гвардии и полиции
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Действовали полицейские и «гвардейцы» на бронированных спецавтомобилях с крупнокалиберными пулеметами. И под прикрытием снайперов. Фото: Syla.newsДействовали полицейские и «гвардейцы» на бронированных спецавтомобилях с крупнокалиберными пулеметами. И под прикрытием снайперов. Фото: Syla.news
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После разведения войск, города и села, которые попадут в «серую зону», будут патрулировать украинская полиция и Национальная гвардия. Руководство Украины не скрывает подобных планов.

Инициатором выступил министр внутренних дел Арсен Аваков, которому подчинены полиция и Нацгвардия. Ни для кого не секрет, что основу Нацгвардии состаляют каратели из бывших добробатов. Некоторые, как полк «Азов» (запрещенная в РФ организация), даже сохранили свои названия. Поэтому появление этих подразделений на оставленной ВСУ территории приведет к еще большей эскалации боевых действий.

- Президент России Владимир Путин, выступая в Бразилии, сказал, что ДНР и ЛНР тоже могут в ответ ввести свои подразделения полиции, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Не сомневаюсь, что руководство республик так и поступит. Ведь в противном случае украинская Нацгвардия займет и ту территории, на которой раньше находились военные из Народной милиции.

Тем временем, подразделения Нацгвардии и полиции усиленно готовятся к выполнению задач в «серой зоне» в Донбассе. На днях прошли учения на одном из полигонов Львовской области. Действовали полицейские и «гвардейцы» на бронированных спецавтомобилях с крупнокалиберными пулеметами. «Гвардейцы» учились зачищать периметр территории от «незаконных группировок» и ликвидировать «террористов». В этом им помогали снайперы.

Учились на полигоне те, кто неоднократно находился в Донбассе.

- Это максимальное приближение к боевым действиям на востоке. Так же оно происходит и на войне, – прокомментировал помощник командира батальона особого назначения «Львов» Владимир Рапов, который на войне с лета 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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