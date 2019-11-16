Из-за шторма в Донецке весь день было массовое «деревопадение»
— 14 – 15 ноября в Донецкой Народной Республике, в Донецке и по акватории Азовского моря ожидается сильный восточный ветер, 15 – 20 метров в секунду, — такое сообщение от МЧС ДНР в начале недели пришло на мобильный телефон каждому жителю Республики.
То, что сначала казалось небольшим ветерком, превратилось в массовое «деревопадение». В нескольких районах Донецка из-за штормового ветра обвалились деревья. Некоторые из них упали прямо на дома и припаркованные рядом автомобили.
Жители города публикуют в социальных сетях последствия шторма.
Улица Розы Люксембург. Возле дома 20а дерево упало прямо на легковой автомобиль. Машина находилась на обычной открытой парковке возле подъезда.
Фото: vk.com
Кировский район. Маршрутка номер восемь только начала отъезжать от остановки, как сверху на крышу свалилось дерево. Какой урон причинило это «деревопадение» и есть ли пострадавшие в маршрутке - неизвестно.
Фото: vk.com
Еще одно происшествие на улице Розы Люксембург возле дома 99. Штормом из земли вырвало березку почти с корнем. Через пешеходную часть дерево наклонилось и уперлось прямо в дом, задев ветками окна двух верхних этажей.
Однако рядом с деревом рядом лежат срубленные толстые ветки и пеньки. Видимо, коммунальные службы в этом районе все же позаботились о безопасности граждан на время шторма. Но это не сильно помогло.
Фото: vk.com
Дорога в районе шахты Абакумова. Дерево упало прямо на крышу движущегося автомобиля. Как рассказывают свидетели происшествия, пассажир внутри скончался на месте.
Дерево было большого размера с множеством длинных веток, которыми и была перекрыта вся дорога поперек.
Фото: vk.com
В пресс-службе МЧС ДНР и в других ведомствах, информации о последствиях шторма в городе, пока информации нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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