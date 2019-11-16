2019-11-16T09:31:34+03:00
Общество

Из-за шторма в Донецке весь день было массовое «деревопадение»

Из-за сильного ветра в нескольких районах города обвалились деревья. Под урон попали дома и припаркованные автомобили [фото]
Екатерина Сорока
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Ранее МЧС ДНР предупреждало о том, что на Республику надвигается шторм.Фото: zi.uaРанее МЧС ДНР предупреждало о том, что на Республику надвигается шторм.Фото: zi.ua
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— 14 – 15 ноября в Донецкой Народной Республике, в Донецке и по акватории Азовского моря ожидается сильный восточный ветер, 15 – 20 метров в секунду, — такое сообщение от МЧС ДНР в начале недели пришло на мобильный телефон каждому жителю Республики.

То, что сначала казалось небольшим ветерком, превратилось в массовое «деревопадение». В нескольких районах Донецка из-за штормового ветра обвалились деревья. Некоторые из них упали прямо на дома и припаркованные рядом автомобили.

Жители города публикуют в социальных сетях последствия шторма.

Улица Розы Люксембург. Возле дома 20а дерево упало прямо на легковой автомобиль. Машина находилась на обычной открытой парковке возле подъезда.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Кировский район. Маршрутка номер восемь только начала отъезжать от остановки, как сверху на крышу свалилось дерево. Какой урон причинило это «деревопадение» и есть ли пострадавшие в маршрутке - неизвестно.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Еще одно происшествие на улице Розы Люксембург возле дома 99. Штормом из земли вырвало березку почти с корнем. Через пешеходную часть дерево наклонилось и уперлось прямо в дом, задев ветками окна двух верхних этажей.

Однако рядом с деревом рядом лежат срубленные толстые ветки и пеньки. Видимо, коммунальные службы в этом районе все же позаботились о безопасности граждан на время шторма. Но это не сильно помогло.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Дорога в районе шахты Абакумова. Дерево упало прямо на крышу движущегося автомобиля. Как рассказывают свидетели происшествия, пассажир внутри скончался на месте.

Дерево было большого размера с множеством длинных веток, которыми и была перекрыта вся дорога поперек.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

В пресс-службе МЧС ДНР и в других ведомствах, информации о последствиях шторма в городе, пока информации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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