2019-11-15T18:08:34+03:00
Звезды

Средство от осенней хандры - очередная премьера драмтеатра "Он, она, окно и покойник"

Это третья репертуарная новинка 93-го театрального сезона Донецкой муздрамы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Зритель, безусловно, оценит остроумные, изящные диалоги – настоящий тонкий английский юмор. Фото: muzdrama.donetskЗритель, безусловно, оценит остроумные, изящные диалоги – настоящий тонкий английский юмор. Фото: muzdrama.donetsk
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Пятизвездочная гостиница, он, она... Но дальше всё пойдет не так: ведь третьим здесь будет бездыханное тело. На первый взгляд романтическая история на самом деле окажется стопроцентной комедией положений.

В донецком драмтеатре 15 ноября состоялась премьера по пьесе всемирно известного британского актёра и драматурга Рэя Куни «Он, она, окно, покойник».

Лучшим отзывом стал комментарий моего коллеги Сергея Голохи, который признался, что уже забыл, когда так хохотал.

- Спектакля такого жанра давно не было на нашей сцене. Мы взяли одну из лучших комедийных пьес 20-го века. Думаю, что зрители смогут оценить по достоинству игру актёров, оформление, динамичность, сюжет. Всё это яркая зрелищная комедия положений,- сказала генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

В постановке задействованы: народный артист ДНР Дмитрий Фёдоров, заслуженный артист Украины Руслан Слабунов, артисты – Михаил Бовдуй, Иван Бессмолый, Анастасия Банникова, Константин Банников, Дарья Кулинич, Алиса Суворова, Анна Афанасьева и Дмитрий Фёдоров. Многие из них удивят зрителей и особенно завзятых театралов, представ в новом амплуа.

По законам жанра в такой пьесе важно действие. Оно действительно развивается стремительно, сама ситуация запутывается с каждой минутой, а в истории появляются всё новые и новые персонажи.

- Для меня это была самая сложная вещь из всех ранее поставленных, - признался режиссер Василий Маслий, – работать надо было по ремаркам, по-другому никак. Все актёры, которые работают в спектакле, проживают эту комедию так ярко, вкусно и сочно, что зрители получат от этого удовольствие и даже избавятся от осенней хандры. Не все театры могут позволить себе сделать эту популярную во всём мире постановку из-за актёрского состава. Но у нас всё сложилось.

Итак, за хорошим настроением и тонким английским юмором идем в любимую муздраму!

ИСТОЧНИК KP.RU

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