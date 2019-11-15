2019-11-15T14:54:26+03:00
Общество

«Добрые люди есть!»: Неравнодушные жители Донецка откликнулись на призыв о помощи в социальных сетях

В беде оказалась семья из шести человек - в пожаре выгорели две комнаты и сгорело почти все имущество [фото]
Екатерина Сорока
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Связаться с семьей можно по телефонам: +38071441862 (Людмила Федоровна) и +380714146796 (Евгений). Фото: vk.comСвязаться с семьей можно по телефонам: +38071441862 (Людмила Федоровна) и +380714146796 (Евгений). Фото: vk.com
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На днях в социальных сетях появилось объявление с просьбой о помощи от семьи, которая пострадала от пожара в квартире. Само объявление представляет собой фотографию альбомного листка, полностью исписанного витиеватым почерком. В письме семья просит помощи у жителей Донецка. Потому что в пожаре люди потеряли всё свое имущество.

— 11 ноября в пять часов утра по улице Ляшенко произошел пожар, в котором выгорели две комнаты. Жильцы остались без имущества. В семье шесть человек, двое из них мальчишек возрастом 3.5 года. Просим всех неравнодушных людей оказать помощь, — написано в объявлении, а дальше идет список самых необходимых для людей вещей и предметов, а также номера телефонов для связи.

Окна квартиры, где раньше жила семья. Фото: vk.com

Окна квартиры, где раньше жила семья. Фото: vk.com

«Комсомолка» позвонила семье, чтобы узнать, как им можно помочь. Но пользователи социальных сетей откликнулись на объявление быстрее.

— Оказывается мир не без добрых людей. Люди очень быстро отозвались на нашу беду. Нам уже дали новый холодильник, постельное белье, одеяла, гардины, обещали помочь установить окно. Также предлагали деньги и мебель в зал, но их стенка оказалась слишком большой для нас, — рассказывает старший член семьи Людмила Федоровна, — Сейчас мы пытаемся разгрести все то, что осталось после пожара. А пока нам еще осталось найти диван и шифоньер.

Сейчас Людмила Федоровна с другими членами семьи ездит из одного конца города в другой, откуда приходят сообщения и звонки от дончан с предложениями помочь, чем только можно.

То самое объявление из социальных сетей. Фото: vk.com

То самое объявление из социальных сетей. Фото: vk.com

Следующий шаг восстановления жилья наступит, когда стены в комнатах немного обсохнут. Для отделки сгоревших стен в жилых комнатах, также нужна будет помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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