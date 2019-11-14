Украинские военные в два раза нарастили интенсивность обстрелов ДНР и ранили мирного жителя
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 15 раз, – сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных боеприпасов – 329 единиц.
Отмечается, что в предыдущие сутки, 12 ноября, ВФУ выпустили по ДНР 147 боеприпасов. Таким образом, интенсивность обстрелов 13 ноября выросла в два раза.
Под огнем оказались Донецк и его окраины: село Спартак, терминал аэропорта, поселок шахты «Трудовская», а также поселки Доломитное и Широкая Балка под Горловкой. Обстреливали село Петровское (вне зоны разведения сил и средств) и Куликово на юге ДНР.
При обстрелах применялись: минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» пулевые ранения левого и правого бедра получил 54-летний мужчина. Пострадавший доставлен в городскую больницу №14.
Кроме того, в поселке были повреждены три дома, хозпостройка и газопровод.
ИСТОЧНИК KP.RU