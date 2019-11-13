Донецкий «Балаган» стал лучшим театром на международном фестивале в Москве

13 Нояб. 22:35 2019-11-13T22:35:43+03:00

На этот раз «Балаган» победил с постановкой комедии «А могло быть и так …» по мотивам пьесы Дэвида Айвза. Фото: balagan.theater

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С 28 октября по 2 ноября артисты из молодежного театра «Балаган» побывали на международном фестивале «Театральная завалинка», который проходил в Москве. Ребята побывали там не так уж долго. Но за все то время, что они провели в Москве на фестивале, театралы успели показать новый спектакль и забрать несколько призов и побед в различных номинациях. Но главное – они завоевали звание лауреата-победителя фестиваля. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщили в пресс-службе «Русского центра».

— По решению профессионального жюри спектакль стал лауреатом-победителем фестиваля, также победителем в номинации "Лучший актерский ансамбль", в номинации "Лучшая женская роль второго плана" одержала победу Мария Демина , номинация "Приз зрительских симпатий" досталась Глебу Дудкину, актер также стал победителем конкурса актерского мастерства имени Алексея Дадонова, — говорится в сообщении.

«Комсомолка» поздравляет «Балаган» с их очередным заслуженным достижением. И желает им дальнейших творческих успехов.

СПРАВКА КП

Театр «Балаган» берет свою историю еще с 2004 года. С самого начала – это был молодежный театр. Сначала он показывал спектакли на базе Донецкого института социального образования. А после переехал на сцену Донецкого национального университета и пока не планирует ее покидать.

За время своего существования театр поставил множество спектаклей. Но в 2014 году в Донбассе началась война. А у «Балагана» началась вторая жизнь. Во главе «Балагана» становится молодой актер Роман Пожидаев, который с нуля набирает новый актерский состав из студентов.

Сейчас донецкий «Балаган» разъезжает по различным фестивалям, забирают победы во всевозможных номинациях, сотрудничают с театрами Москвы и Краснодарского края. А также не забывают про своих верных поклонников из Донецка и часто их радуют новыми постановками.

ИСТОЧНИК KP.RU