Жители Республик могли бы озолотиться: В Мариуполе суд взыскал с Украины 1 миллион гривен за гибель жителя Широкино

13 Нояб. 21:28 2019-11-13T21:31:41+03:00

Так сейчас выглядит пляжный поселок после освобождения его Украиной. Фото: censor.net.ua

Мужчина погиб в феврале 2015 года во время особенно сильных боев в Широкино

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Октябрьский районный суд Мариуполя 15 октября 2019 года удовлетворил иск двух бывших жителей Широкино к государству Украина о возмещении морального ущерба за смерть члена семьи. Мужчина погиб 15 февраля 2015 года в Широкино в результате пулевого ранения. В это время в селе велись активные боевые действия. Тело мужчины нашли во дворе его дома.

Суд постановил взыскать в их пользу из государственного бюджета общую сумму в размере 1 млн грн, что уже само по себе удивительно! Наверное, дончане могли бы озолотиться, подавая иски на Украину.

Решение по делу вынес судья Вадим Ковтуненко. «Возместить (...)* за счет средств Государственного бюджета Украины моральный ущерб, вследствие гибели мужа – (...) в размере 500 тысяч гривен путем взыскания с Государственной казначейской службы Украины. Возместить (...) за счет средств Государственного бюджета Украины моральный ущерб, вследствие гибели отца – (...) в размере 500 тыс. гривен путем взыскания с Государственной казначейской службы Украины», – говорится в решении суда.

ИСТОЧНИК KP.RU