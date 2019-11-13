2019-11-13T19:17:53+03:00
Общество

На Республику надвигается сильный шторм

Под ударом находится Донецк и вся акватория Азовского моря
Екатерина Сорока
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Во время шторма нельзя ходить рядом с кранами, линиями электропередач и ветхими зданиями. Фото: zi.uaВо время шторма нельзя ходить рядом с кранами, линиями электропередач и ветхими зданиями. Фото: zi.ua
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Спасатели МЧС ДНР сообщили, что на Республику надвигается сильный шторм. Под уроном окажется Донецк и вся акватория Азовского моря. Погода наладится только к пятнице 15 ноября.

— В ДНР, в Донецке и по акватории Азовского моря 14 – 15 ноября ожидается сильный восточный ветер, с 15 – 20 метров в секунду. Высота волн в Азовском море будет достигать 13 – 18 дециметров (то есть 1.3 – 1.8 метров), — говорится в сообщении.

Напомним, что еще в начале недели синоптики обещали дончанам теплую погоду с редкими, но солнечными днями. И все народные приметы также были на стороне спокойного времяпровождения. Но, похоже, что стихия решила по-другому.

Шторм приходится на конец рабочей недели. Если будете в это время находиться на улице, то не забывайте утепляться дополнительными слоями одежды, помните о банальной технике безопасности и следить за сообщениями от МЧС ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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