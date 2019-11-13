Почти неделя потребуется для разминирования возле Петровского

13 Нояб. 15:10 2019-11-13T15:10:06+03:00

Работы по разминированию силы ДНР начали сегодня на участке разведения сил

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Мероприятия по разминированию на участке разведения сил и средств «Петровское – Богдановка» начались с инженерной разведки местности для определения объема работ и труднодоступных зон.

- К (противоминным) мероприятиям привлечено 10 специалистов МЧС ДНР, которые проведут рекогносцировку местности с целью определения подлежащей разминированию площади участка, а также труднодоступных зон. После проведения инженерной разведки и получения сведений о характере и объеме работ на данном участке последует разминирование минно-взрывных заграждений и взрывоопасных предметов, маркирование труднодоступных взрывоопасных зон. Согласно плану-графику, противоминные мероприятия продлятся до 19 ноября, — сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Отмечается, что демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, а также ликвидация невзрывных заграждений на участке при условии зеркальности действий конфликтующих сторон должно завершиться 4 декабря.

- После завершения вышеуказанных мероприятий, 20 ноября и 5 декабря соответственно, стороны должны будут уведомить Миссию об этом, после чего, 6 декабря СММ ОБСЕ осуществит верификацию для подтверждения завершения всех мероприятий на участке разведения, — добавил Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU