В Торезе полиция поймала местного поджигателя-серийника

13 Нояб. 14:01 2019-11-13T14:01:22+03:00

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В Торезе завелся поджигатель-серийник. Молодой парень 20-ти лет специально устроил поджог двух магазинов. Но вскоре его все же поймала полиция. В ходе расследования правоохранители выяснили шокирующие факты из его биографии. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

Первый инцидент произошел в закрытом магазине. Парень специально взломал дверь, проник внутрь, и уже в магазине у него появилось «необъяснимое желание устроить пожар». После он поджог картон и бросил его за прилавок.

Во второй раз поджог он устроил через месяц уже в другом магазине. Поздно вечером парень в пьяном виде возвращался домой, проходя мимо местного магазинчика. Потом он неожиданно подпалил лохмотья, которые лежали неподалеку от здания, и закинул их в окно.

— В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на след поджигателя, которым оказался 20-летний ранее судимый местный житель, страдающий психическим заболеванием, — рассказали в пресс-службе, — В настоящее время стражи порядка устанавливают мотивы совершенных преступлений и проводят необходимые мероприятия, направленные на установление психического состояния подозреваемого.

Несмотря на выявленную болезнь, действия поджигатели все равно подходят под статью Уголовного кодекса ДНР. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU