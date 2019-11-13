В Донецке пройдут соревнования по быстрому сбору кубика Рубика

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-13T10:37:37+03:00

Так выглядит арсенал спидкуберов на время подготовки к соревнованиям. Фото: iphones.ru

Соревнования назначены на середину декабря, так что будет время к ним подготовиться

Изменить размер текста: A A

В середине декабря, 14 и 15 числа, в центре Донецка пройдут соревнования по скоростному сбору кубика Рубика. Победители получать ценные призы. Об этом рассказали сами организаторы соревнований в социальных сетях.

— Рады объявить начало регистрации на соревнования «Donbass Cube Battle – 2019», которые пройдут 14 – 15 декабря в Донецке. На соревнованиях будут следующие дисциплины: 3х3, 2х2, 4х4, 5х5, 3х3ОН, Pyraminx, Skewb, Square-1, Mirror Blocks. Регистрация будет проводиться с 11 ноября по 25 ноября 2019. Убедительная просьба регистрироваться тем, кто точно будет на соревнованиях, — сообщили организаторы соревнований.

Регистрация на соревнования очень простая. Просто нужно написать организатору Donbass Cube Battle – 2019 в группе ВКонтакте "Донбасс в Кубе". В сообщении нужно указать только свое имя и фамилию, а также дисциплину, в которой собираетесь соревноваться.

А тот, кто еще не наловчился быстро собирать кубик Рубика, может этому научиться прямо во время соревнований.

СПРАВКА «КП»

Спидкубинг – это вид спорта, смысл которого быстро собрать кубик Рубик и некоторых других головоломок. Это международный вид спорта. Соревнования по нему проводятся с 2009 года по требованиям Всемирной Ассоциации Кубика Рубика.

На соревнованиях по спидкубингу есть множество дисциплин. Участники собирают как классические кубики Рубики из квадратов 3 на 3, а также более сложные и нестандартные головоломки. Но все они также отдаленно напоминают кубик Рубика.

Кроме того, что во время соревнований усложняются и сами головоломки, так может еще измениться способ их сборки. Самая необычная дисциплина у спидкуберов – это быстрая сборка головоломки ногами или с закрытыми глазами.

ИСТОЧНИК KP.RU