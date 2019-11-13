2019-11-13T08:29:28+03:00
Общество

Погода в Луганске сегодня 13 ноября: теплый пасмурный день

Осадков луганчанам сегодня не обещают
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Ноябрь выдался теплым. Фото: Евгении КарпачевойНоябрь выдался теплым. Фото: Евгении Карпачевой
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Пасмурная среда ждет луганчан. Температура днем до +13, осадков не ожидается. Об этом сообщили синоптики в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- С 21.00 12 ноября до 21.00 13 ноября на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днем 8-13 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 4-6 градусов ночью и 9-11 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 5-7 градусов ночью до 11-13 градусов тепла днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем – 10-12 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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