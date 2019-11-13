2019-11-13T08:18:39+03:00
Общество

Погода в Донецке 13 ноября: туман и без осадков

Дончан ждет пасмурная, но теплая среда
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Осень в Донецке выдалась на удивление теплая. Фото: Евгении КарпачевойОсень в Донецке выдалась на удивление теплая. Фото: Евгении Карпачевой
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Ноябрь пришел в Донецк с туманами и теплым, сырым ветром. Среда, 13 ноября, принесет дончанам вполне терпимые в ноябре +10 и туман.

Уже с самого утра в Донецке стоит пасмурная погода, город укутан густым туманом. А потому водителям нужно быть крайне осторожными на дорогах. Сегодня без осадков, температура воздуха к вечеру снизится до +4. Заморозков синоптики пока не обещают.

13 ноября почитается память апостолов от 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. В старину в этот день отмечали Юровую, праздник рыбаков. В народе говорили: «Хороший рыбак должен по клеву знать, что рыбу сазаном звать». Наши предки в этот день прислушивались к снегирю: если он свистит — скоро зима будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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