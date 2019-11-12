Смертная казнь грозит подростку из Горловки за убийство девушки
Полицейские ДНР доказали причастность 15-летнего подростка к совершению грабежа и убийства 22-летней жительницы Горловки в середине июня этого года.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики.
Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска Горловки задержали парня «по горячим следам». На момент совершения преступления ему было 14 лет.
- В рамках расследования уголовного дела по факту грабежа и убийства 22-летней горловчанки, оперативники установили, что 15-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес жертве несколько ударов по голове, после чего задушил, - говорится в сообщении МВД. - Санкция вменяемых злоумышленнику статей предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни.
ИСТОЧНИК KP.RU