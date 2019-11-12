2019-11-12T10:39:32+03:00
Политика

«Вольво-центр», Горловка и Коминтерново оказались под огнем украинских военных

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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«Вольво-центр», Горловка и Коминтерново оказались под огнем украинских военных. Фото: gtrklnr.com«Вольво-центр», Горловка и Коминтерново оказались под огнем украинских военных. Фото: gtrklnr.com
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Украинские военные за прошедшие сутки двадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти 80 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины обстреляли Александровку, Спартак, (на донецком направлении); Широкую Балку, поселок шахты имени Гагарина, Озеряновку (на горловском направлении); Новоласпу, Ясное, Петровское, Куликово и Коминтерново (мариупольское направление).

Боевики применяли минометы калибром 120- и 82 миллиметра, танки, вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские силовики одиннадцать раз нарушили перемирие, выпустив по ДНР 126 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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