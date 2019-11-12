«Вольво-центр», Горловка и Коминтерново оказались под огнем украинских военных
Украинские военные за прошедшие сутки двадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти 80 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Вооруженные формирования Украины обстреляли Александровку, Спартак, (на донецком направлении); Широкую Балку, поселок шахты имени Гагарина, Озеряновку (на горловском направлении); Новоласпу, Ясное, Петровское, Куликово и Коминтерново (мариупольское направление).
Боевики применяли минометы калибром 120- и 82 миллиметра, танки, вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.
Напомним, что за предыдущие сутки украинские силовики одиннадцать раз нарушили перемирие, выпустив по ДНР 126 боеприпасов.
ИСТОЧНИК KP.RU