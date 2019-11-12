СЕГОДНЯ 09:07 2019-11-12T09:07:22+03:00

Украинские боевики за сутки обстреляли три поселка в ЛНР. Фото: ТК «Звезда»

Они открывали огонь из минометов и гранатометов

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Вооруженные формирования Украины три раза за сутки открывали огонь по передовым рубежам обороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы поселков Калиново, Логвиново и Калиновка, - рассказали в СЦКК. – Украинские силовики открывали огонь из 120- и 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

Напомним, что за предыдущие сутки киевские силовики два раза нарушили «режим тишины». Они обстреляли села Желобок и Калиновка. Вели огонь из 82-миллиеметровых минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

ИСТОЧНИК KP.RU