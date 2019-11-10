2019-11-10T19:26:22+03:00
Политика

"Акция ВСУ! При покупке двух гранат патроны в подарок!" - украинские военные планировали продать две тысячи единиц оружия «добровольцам»

СБУ задержала военных, продававших в зоне "ООС" оружие "добровольцам"
Ольга ГОРДО
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Акция от ВСУ! Купи две гранаты и получи патроны в подарок! Фото: http://www.bagnet.orgАкция от ВСУ! Купи две гранаты и получи патроны в подарок! Фото: http://www.bagnet.org
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В зоне так называемой "операции объединенных сил" сотрудники СБУ задержали двух "бизнесменов". Бойцы ВСУ организовали неплохую прибавку к заработной плате которые продавали "добровольцам" оружие. Всего на реализацию у военных было припасено 2 тысячи единицы оружия и боеприпасов. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- От наших источников в 59-й бригаде (ВСУ) нам продолжает поступать информация о фактах торговли оружием и боеприпасами боевиками вооруженных формирований Украины в зоне карательной операции, - отметил он.

- Так, двое военнослужащих 10-го мотопехотного батальона 59-й бригады, "прославленной" фактами хищения оружия и боеприпасов, были задержаны сотрудниками СБУ при попытке сбыта очередной партии оружия в населенном пункте Мироновский представителям, так называемых "добровольцев", оккупировавших населенные пункты в районах разведения, - рассказал офицер пресс-службы.

Филипоненко уточнил, что при задержании сотрудниками СБУ у злоумышленников были изъяты семь реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26, 15 гранат РГД-5 и Ф-1 и почти 2 тыячи патронов калибра 5,45 миллиметров.

- Украинскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием и боеприпасами". Проводятся следственные действия", - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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