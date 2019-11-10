2019-11-10T18:04:46+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Горловку – снесенные заборы, пробитые крыши, вылетевшие окна, порванные провода

Сегодняшний обстрел Горловки оставил без света целую улицу, разрушено несколько домостроений
Ольга ГОРДО
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Последствия одного из последних обстрелов Горловки. Фото: И.ПриходькоПоследствия одного из последних обстрелов Горловки. Фото: И.Приходько
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Киевские боевики продолжают увеличивать интенсивность и количество обстрелов. В очередной раз досталось Горловке. Обстрелами повреждены несколько домов, без света остались жители целой цлицы. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил глава горловской администрации Иван Приходько.

- Последствия сегодняшнего обстрела поселка 6/7: улица Земнухова,16 - снесло забор, Земнухова 25, Заславского 21, 42,44 вылетели остатки остекления после вчерашнего. Мира 20/2 посечена кровля. Без света улица Забайкальская.

Вчера по сообщению мера Горловки, обстрел был особенно лютым.

- Обстрел поселка Зайцево, улица Полетаева 140 (жилой дом)- разрушена кровля летней кухни, кровля хозпостройки, 4 оконных блока летней кухни. Обстрел Поселка 6/7, улица Земнухова 12 (жилой дом) - повреждена кровля 16 метров квадратных, деревянная обрешетка на площади 10 метров квадратных, Земнухова 25 ( жилой дом) - повреждена кровля на площади 6 метров квадратных, три оконных блока, шиферный забор 8 погонных метров, Заславского 21 (жилой дом)- повреждена кровля дома на площади 6 метров квадратных, кирпичная стена дома на площади 6 метров квадратных, 1 оконный блок, а также кровля хозпостройки 4 квадратных метра, Заславского 42 (дом не жилой) повреждена кровля хозпостройки 4 квадратных метра, уничтожены металические ворота. Заславского 44 (дом не жилой) – повреждение металлического конька хозпостройки, улица Фенольная 32(дом жилой)- повреждена кровля дома на площади 3 квадратных метра, - сообщил Приходько.

ИСТОЧНИК KP.RU

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