2019-11-09T17:26:23+03:00
Общество

Украинский опрос показал, что две трети жителей республик Донбасса хотят воссоединиться с Россией

И только 17 процентов - за независимость
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Две трети жителей республик Донбасса хотят воссоединиться с РоссиейДве трети жителей республик Донбасса хотят воссоединиться с РоссиейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинский институт будущего провел социологический опрос жителей ДНР и ЛНР, чтобы узнать их настроения. Это исследование показало неутешительные для Киева результаты.

- Так, 64 процента опрошенных хотят воссоединения Донбасса с Россией, причем как нынешней территории ДНР и ЛНР, так и всей территории бывших Донецкой и Луганской областей, - говорится в социологическом исследовании украинского института будущего.

Независимости республик хотят 17 процентов опрошенных. За возвращение в состав Украины на прежних условиях - 5 процентов жителей. А стать частью Украины с особым статусом согласны только 13 процентов.

Около 80 процентов жителей республик Донбасса советуют незалежной объединяться с Россией и вступать в Таможенный союз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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