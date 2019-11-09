Украинский опрос показал, что две трети жителей республик Донбасса хотят воссоединиться с Россией
Украинский институт будущего провел социологический опрос жителей ДНР и ЛНР, чтобы узнать их настроения. Это исследование показало неутешительные для Киева результаты.
- Так, 64 процента опрошенных хотят воссоединения Донбасса с Россией, причем как нынешней территории ДНР и ЛНР, так и всей территории бывших Донецкой и Луганской областей, - говорится в социологическом исследовании украинского института будущего.
Независимости республик хотят 17 процентов опрошенных. За возвращение в состав Украины на прежних условиях - 5 процентов жителей. А стать частью Украины с особым статусом согласны только 13 процентов.
Около 80 процентов жителей республик Донбасса советуют незалежной объединяться с Россией и вступать в Таможенный союз.
ИСТОЧНИК KP.RU