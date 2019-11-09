Украинские военные в ЛНР один раз за сутки нарушили «перемирие»
Украинские военные один раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Обстрелам подвергся район села Нижнее Лозовое,- рассказывали в СЦКК. – Украинские силовики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Напомним, что вчера киевские силовики два раза за сутки нарушили «режим тишины». Они нанесли артудары по Калиново и Нижнему Лозовому. При этом они пускали в ход вооружения БМП, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.
На текущий момент в Донбассе действует режим прекращения огня. Но, как мы знаем, каждый раз вооруженные формирования противника нарушили очерудную договоренность о мире уже минут через сорок.
ИСТОЧНИК KP.RU