2019-11-08T21:23:41+03:00
Политика

Вакарчук: Чтобы вернуть Донбасс, Украина должна выйти из Минских соглашений

Прорезался "Голос" с предложением заморозить конфликт
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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При этом Вакарчук постоянно напоминает, что он не политик. Фото: zn.uaПри этом Вакарчук постоянно напоминает, что он не политик. Фото: zn.ua
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Несостоявшийся президент Украины, а также лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук и его партия «Голос» считают, что Украина должна выйти из Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом говорится в сообщении на странице партии в Facebook.

- Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции — тогда, когда для этого появятся реальные возможности, — говорится в заявлении.

Вакарчук был бы сильно удивлен, если бы узнал, что многие дончане ненавидят "минский формат", но в Украину при этом совсем не стремятся. По мнению этой партии, Украина не может вернуть Крым и Донбасс на приемлемых для себя условиях, в связи с чем необходимо заморозить ситуацию до усиления своих позиций. Как считают в «Голосе», к выходу Киева из Минского процесса вынуждает «неготовность РФ к конструктивному диалогу». К слову сказать, украинцы не слишком разделяют эту позицию и предлагают "Голосу" лучше помолчать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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