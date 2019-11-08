2019-11-08T18:28:50+03:00
Общество

Вакансии в Донецке и ДНР 2019: катастрофически не хватает коммунальщиков

Власти объяснили, какие вакансии в Донецке и ДНР 2019 самые востребованные
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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В ДНР ищут и инженеров, и дворников.ФОТО: nversia.ruВ ДНР ищут и инженеров, и дворников.ФОТО: nversia.ru
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Многие жалуются, что не могут найти работу, но вакансии в Донецке и ДНР 2019 говорят об обратном.

Оказывается, в Республике не хватает коммунальщиков. Ищут и инженеров, и дворников.

- По плану предусмотрено свыше 7000 человек. А по факту у нас работает чуть больше 3600 сотрудников, — сказал начальник управления ЖКХ администрации Донецка Валерий Литвинов .

Квалифицированные кадры уехали на заработки, многие – в Россию.

- В итоге осталось только 42% рабочих. Не хватает около 180 человек мастеров, инженеров, плановиков. А дворников у нас должен быть две тысячи 31 человек, а реально 950. Получается, менее 50% от нужного количества. Трудятся в основном люди в возрасте. А выполняют до двух норм, — отмети л главный коммунальщик.

Кстати, 20 лет назад коммунальщиков обеспечивали служебными квартирами. Более того, у дворников была льгота по оплате своего жилья. Тогда у ЖЭКов был выбор из претендентов.

А в центре занятости – сотни предложений по коммунальщикам. Правда, зарплата у дворника – до 5 тысяч рублей. У инженеров – в два раза больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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