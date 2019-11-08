Почему в ДНР нет перевода денег?
Многие дончане, которые получают деньги, или переводят родным, уже месяца три в шоке. Перевести, или получить – невозможно!
Все точки, которые работали – или закрыты, или сотрудники шепотом говорят:
- Не переводим!
Дончанин Максим занимался такими переводами с 2015 года. «Парень – банк» - называли его знакомые. Телефон Максима мог получить только тот, кто уже пользуется услугами, и поручится за нового клиента. Процент за сделку у Макса был 3 %, а на точках – 5%. Последнее время не работает и «парень – банк».
И вот 8 ноября депутаты Народного Совета ДНР прояснили обстановку. Они рассмотрели законопроект «О внесении изменений в статью 81 Закона Донецкой Народной Республики в Закон “О Центральном Республиканском Банке». Об этом сообщает пресс-служба Народного Совета ДНР.
Инициатор законопроекта депутат НС Марина Жейнова.
- Когда Закон «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» еще не вступил в силу, в Республике были зарегистрированы финансовые учреждения и их подразделения. Они проводили финансовые операции. Теперь им нужно перерегистрироваться, — сказала Жейнова.
Продлиться это около девяти месяцев – ЦРБ еще готовит документы.
- Мне было удобно получать деньги от брата, который работает на Дальнем Востоке, - говорит дончанка Елена. – Это занимало буквально минуты. Считаю, девять месяцев – это очень долго! Неужели ничего нельзя придумать? Многие пенсионеры только и выживали от переводов детей и внуков из России.
ИСТОЧНИК KP.RU