2019-11-08T14:55:33+03:00
Общество

Почему в ДНР нет перевода денег?

Девять месяцев, и все наладится – говорят депутаты
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Дончанам нужно будет ждать девять месяцев, чтобы услуга по переводам была снова доступна. ФОТО: ВКонтактеДончанам нужно будет ждать девять месяцев, чтобы услуга по переводам была снова доступна. ФОТО: ВКонтакте
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Многие дончане, которые получают деньги, или переводят родным, уже месяца три в шоке. Перевести, или получить – невозможно!

Все точки, которые работали – или закрыты, или сотрудники шепотом говорят:

- Не переводим!

Дончанин Максим занимался такими переводами с 2015 года. «Парень – банк» - называли его знакомые. Телефон Максима мог получить только тот, кто уже пользуется услугами, и поручится за нового клиента. Процент за сделку у Макса был 3 %, а на точках – 5%. Последнее время не работает и «парень – банк».

И вот 8 ноября депутаты Народного Совета ДНР прояснили обстановку. Они рассмотрели законопроект «О внесении изменений в статью 81 Закона Донецкой Народной Республики в Закон “О Центральном Республиканском Банке». Об этом сообщает пресс-служба Народного Совета ДНР.

Инициатор законопроекта депутат НС Марина Жейнова.

- Когда Закон «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» еще не вступил в силу, в Республике были зарегистрированы финансовые учреждения и их подразделения. Они проводили финансовые операции. Теперь им нужно перерегистрироваться, — сказала Жейнова.

Продлиться это около девяти месяцев – ЦРБ еще готовит документы.

- Мне было удобно получать деньги от брата, который работает на Дальнем Востоке, - говорит дончанка Елена. – Это занимало буквально минуты. Считаю, девять месяцев – это очень долго! Неужели ничего нельзя придумать? Многие пенсионеры только и выживали от переводов детей и внуков из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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