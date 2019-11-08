В субботу в "Донецк Сити" донецкие дизайнеры продемонстрируют свои коллекции

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-08T10:22:11+03:00

Изменить размер текста: A A

9 ноября в 15.00 в торгово-развлекательном центре "Донецк Сити" донецкие дизайнеры продемонстрируют авторские коллекции.

Донецк всегда славился своими модницами, ничего в этом не изменила война - женщины все так же хотят быть красивыми и элегантными.

Вот как раз для них на открытом показе отечественные производители познакомят жителей Республики и ее гостей с самыми актуальными трендами нового сезона «Осень — Зима» и новым ассортиментом: вечерние платья, повседневная одежда, верхняя одежда (пальто, куртки, шубы), детская одежда, трикотаж, сумки, изделия из кожи и меха.

- Свою продукцию представят предприятия: ООО «Скифтекс», ООО «Мода Сервис», ООО «Спецодежда и униформа», «Кожевенный салон Людмилы Линченко», производители трикотажных изделий «Ажур», а также дизайнеры Донецкой Народной Республики. Жители познакомятся с творчеством, как молодых дизайнеров, так и уже известных мастеров, а также участников и победителей престижных международных фестивалей и показов, - рассказали в министерстве промышленности и торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU