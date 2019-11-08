Погода в Луганске сегодня 8 ноября: густой туман и тепло

СЕГОДНЯ 08:29 2019-11-08T08:29:25+03:00

Погода в Луганске - тепло и без осадков. Фото: Евгении Карпачевой

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Сильный туман ожидается местами в Республике ночью и утром 8 ноября.

- Ночью и утром 8 ноября в Луганске ожидается туман. Видимость в тумане менее 500 м, - предупреждают синоптики.

Также ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 15-20 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 8-10 градусов выше нуля, днем – 18-20 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 7-9 градусов ночью и 16-18 градусов выше нуля днем.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU