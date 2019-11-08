Погода в Донецке в пятницу, 8 ноября: тепло и густой туман
Дончане сбились со счета, какое это уже бабье лето в Донбассе. Сначала ноябрь испугал всех студеным ветром, а потом передумал и уступил место теплу. Сегодня в Донецке +18, тепло и густой туман.
В пятницу Донецке на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.
Кстати, такая теплая погода продержится до середины ноября. И только с 14 ноября начнется постепенное снижение температуры.
В этот день почитается память святого Димитрия Солунского. Если на Дмитрия тепло, то и всей зиме быть с мокрыми теплинами. Если «Дмитрий на снегу — весна будет поздняя». Хорошая же погода в этот день предвещала раннюю весну. А если на Дмитрия была багряная заря, стоило ожидать ветра.
ИСТОЧНИК KP.RU