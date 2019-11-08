Погода в Донецке в пятницу, 8 ноября: тепло и густой туман

СЕГОДНЯ 08:02 2019-11-08T08:02:09+03:00

Сегодня в ДНР +18 и без осадков

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Дончане сбились со счета, какое это уже бабье лето в Донбассе. Сначала ноябрь испугал всех студеным ветром, а потом передумал и уступил место теплу. Сегодня в Донецке +18, тепло и густой туман.

В пятницу Донецке на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Кстати, такая теплая погода продержится до середины ноября. И только с 14 ноября начнется постепенное снижение температуры.

В этот день почитается память святого Димитрия Солунского. Если на Дмитрия тепло, то и всей зиме быть с мокрыми теплинами. Если «Дмитрий на снегу — весна будет поздняя». Хорошая же погода в этот день предвещала раннюю весну. А если на Дмитрия была багряная заря, стоило ожидать ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU