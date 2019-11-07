2019-11-07T21:34:09+03:00
Политика

Денис Пушилин: ДНР готова возобновить разведение сил и средств в Петровском 9 ноября

Республика надеется, что Киев проявит здравый смысл и согласованно, синхронно и зеркально также приступит к выполнению своих обязательств
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пушилин: ДНР готова возобновить разведение сил и средств в Петровском 9 ноябряПушилин: ДНР готова возобновить разведение сил и средств в Петровском 9 ноябряФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Готовность Донецкой Народной Республики к началу устранения нарушений на участке разведения сил и средств «Петровское - Богдановка» 9 ноября подтвердил Глава Республики Денис Пушилин.

- Еще раз подтверждаем готовность подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики 9 ноября приступить к выполнению практических мероприятий на ранее разведенном участке вблизи Петровского, о чем сегодня было передано уведомление миссии ОБСЕ, - заявил сегодня Денис Владимирович. - Несмотря на все устроенные украинской стороной провокации, ожидаем, что в этот раз при активной позиции посредников – наблюдателей ОБСЕ – Киев проявит здравый смысл и согласованно, синхронно и зеркально приступит к выполнению своих обязательств по устранению нарушений на ранее разведенном пилотном участке в районе населенного пункта Петровское.

Напомним, что 4 ноября Киев в очередной раз сорвал попытку возобновить процесс разведения войск на участке «Петровское – Богдановка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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