Денис Пушилин: ДНР готова возобновить разведение сил и средств в Петровском 9 ноября
Готовность Донецкой Народной Республики к началу устранения нарушений на участке разведения сил и средств «Петровское - Богдановка» 9 ноября подтвердил Глава Республики Денис Пушилин.
- Еще раз подтверждаем готовность подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики 9 ноября приступить к выполнению практических мероприятий на ранее разведенном участке вблизи Петровского, о чем сегодня было передано уведомление миссии ОБСЕ, - заявил сегодня Денис Владимирович. - Несмотря на все устроенные украинской стороной провокации, ожидаем, что в этот раз при активной позиции посредников – наблюдателей ОБСЕ – Киев проявит здравый смысл и согласованно, синхронно и зеркально приступит к выполнению своих обязательств по устранению нарушений на ранее разведенном пилотном участке в районе населенного пункта Петровское.
Напомним, что 4 ноября Киев в очередной раз сорвал попытку возобновить процесс разведения войск на участке «Петровское – Богдановка».
ИСТОЧНИК KP.RU