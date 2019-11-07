Хулиган из Шахтерска терроризировал сверстников - теперь ему грозит четыре года тюрьмы

СЕГОДНЯ 18:48 2019-11-07T18:48:53+03:00

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17-летнему хулигану из Шахтерского района грозит четыре года тюрьмы за разбойничество. Подросток нападал на своих сверстников и отбирал у них личные вещи. Узнали в полиции о местном хулигане по рассказам одной из жертв. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— 17-летний житель одного из сел Шахтерского района понесет уголовную ответственность за совершение ряда умышленных преступлений в отношении сверстников, — говорится в сообщении, — Правоохранители в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого в совершении указанного преступления.

Хулиган дважды напал на свою жертву. Первый раз это произошло, когда парень находился в компании своих друзей. Хулиган начал терроризировать ребят и забирать у них личные вещи. Подростки хотели отвоевать украденное, но в итоге все были избиты.

Потом тем же вечером уже пьяный хулиган снова напал на одну из своих жертв. Разбойник начал избивать парня руками, ногами и деревянной палкой. Когда он закончил с жертвой, то забрал у него из кармана телефон и скрылся с места преступления. А вот избитый подросток обратился в местное отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU