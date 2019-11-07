В Перевальске открыли дополнительный МРЭО
7 ноября в Перевальске открыли дополнительный Регистрационно-экзаменационный пункт (МРЭО). Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД.
В Перевальске открыт дополнительный пункт МРЭО. Видео: МВД ЛНР.! другой источник
- По поручению министра внутренних дел Луганской Народной Республики открыт дополнительный Регистрационно-экзаменационный пункт МРЭО города Стаханова УГИБДД МВД ЛНР. Он расположен по адресу: Перевальск, улица Боголюбова, дом 5, - говорится в сообщении.
Еще один регистрационно-экзаменационный пункт обслуживает от 200 до 250 человек в день. Там можно перерегистрировать авто и получить водительское удостоверение. Дополнительный пункт обслуживает Стаханов, Кировск, Брянку, Алчевск, Первомайск, Перевальск и Перевальский район.
График работы:
понедельник – выходной;
вторник - неприемный день;
среда – 08.00 – 17.00 (без перерыва);
четверг - неприемный день;
пятница – 08.00 – 16.00 (без перерыва);
суббота – 08.00 – 13.00 (без перерыва);
воскресенье – выходной.
ИСТОЧНИК KP.RU