2019-11-07T17:53:09+03:00
Общество

В Перевальске открыли дополнительный МРЭО

Он обслуживает от 200 до 250 автовладельцев в день [видео]
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дополнительный МРЭО поможет решить вопрос очередейДополнительный МРЭО поможет решить вопрос очередей
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7 ноября в Перевальске открыли дополнительный Регистрационно-экзаменационный пункт (МРЭО). Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД.

В Перевальске открыт дополнительный пункт МРЭО. Видео: МВД ЛНР.! другой источник

- По поручению министра внутренних дел Луганской Народной Республики открыт дополнительный Регистрационно-экзаменационный пункт МРЭО города Стаханова УГИБДД МВД ЛНР. Он расположен по адресу: Перевальск, улица Боголюбова, дом 5, - говорится в сообщении.

Еще один регистрационно-экзаменационный пункт обслуживает от 200 до 250 человек в день. Там можно перерегистрировать авто и получить водительское удостоверение. Дополнительный пункт обслуживает Стаханов, Кировск, Брянку, Алчевск, Первомайск, Перевальск и Перевальский район.

График работы:

понедельник – выходной;

вторник - неприемный день;

среда – 08.00 – 17.00 (без перерыва);

четверг - неприемный день;

пятница – 08.00 – 16.00 (без перерыва);

суббота – 08.00 – 13.00 (без перерыва);

воскресенье – выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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