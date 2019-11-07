В Перевальске открыли дополнительный МРЭО

СЕГОДНЯ 17:40 2019-11-07T17:53:09+03:00

Он обслуживает от 200 до 250 автовладельцев в день [видео]

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7 ноября в Перевальске открыли дополнительный Регистрационно-экзаменационный пункт (МРЭО). Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/742455" frameborder="0"></iframe> В Перевальске открыт дополнительный пункт МРЭО. Видео: МВД ЛНР.! другой источник

- По поручению министра внутренних дел Луганской Народной Республики открыт дополнительный Регистрационно-экзаменационный пункт МРЭО города Стаханова УГИБДД МВД ЛНР. Он расположен по адресу: Перевальск, улица Боголюбова, дом 5, - говорится в сообщении.

Еще один регистрационно-экзаменационный пункт обслуживает от 200 до 250 человек в день. Там можно перерегистрировать авто и получить водительское удостоверение. Дополнительный пункт обслуживает Стаханов, Кировск, Брянку, Алчевск, Первомайск, Перевальск и Перевальский район.

График работы:

понедельник – выходной;

вторник - неприемный день;

среда – 08.00 – 17.00 (без перерыва);

четверг - неприемный день;

пятница – 08.00 – 16.00 (без перерыва);

суббота – 08.00 – 13.00 (без перерыва);

воскресенье – выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU