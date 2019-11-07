Хорошая новость! В ближайшее время в ДНР будут выдавать кредиты

СЕГОДНЯ 13:13 2019-11-07T13:15:38+03:00

В ДНР не выдавались кредиты почти шесть лет. ФОТО: "Финансы и кредиты"

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До войны дончане активно пользовались кредитами, на первом месте были быттехника, компьютеры, телевизоры. С 2014 года этого не стало, как и самих товаров. Сейчас постепенно магазины заполняются, но купить нужную вещь многим не по карману.

И вот Центральный Республиканский банк выдал хорошую новость – скоро начнут выдавать кредиты.

- Но будет это только после утверждения госпрограммы по развитию экономики ДНР, - сказали в банке.

И объяснили процедуру: нужно направить в банк заявлении о предоставлении кредита, указать сумму и цель. А еще написать о постоянном источнике дохода.

Заявления можно отправлять по почте или присылать на официальный электронный адрес банка: bank@crb-dnr.ru.

- Это очень хорошая новость! – Порадовался фермер Николай Величко – Я неисправимый оптимист, верю, что все у нас будет хорошо! Уже знаю- на что возьму первый кредит. Мне в хозяйстве нужен еще один небольшой трактор.

ИСТОЧНИК KP.RU