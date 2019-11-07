Хорошая новость! В ближайшее время в ДНР будут выдавать кредиты
До войны дончане активно пользовались кредитами, на первом месте были быттехника, компьютеры, телевизоры. С 2014 года этого не стало, как и самих товаров. Сейчас постепенно магазины заполняются, но купить нужную вещь многим не по карману.
И вот Центральный Республиканский банк выдал хорошую новость – скоро начнут выдавать кредиты.
- Но будет это только после утверждения госпрограммы по развитию экономики ДНР, - сказали в банке.
И объяснили процедуру: нужно направить в банк заявлении о предоставлении кредита, указать сумму и цель. А еще написать о постоянном источнике дохода.
Заявления можно отправлять по почте или присылать на официальный электронный адрес банка: bank@crb-dnr.ru.
- Это очень хорошая новость! – Порадовался фермер Николай Величко – Я неисправимый оптимист, верю, что все у нас будет хорошо! Уже знаю- на что возьму первый кредит. Мне в хозяйстве нужен еще один небольшой трактор.
ИСТОЧНИК KP.RU