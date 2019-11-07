2019-11-07T10:36:01+03:00
Происшествия

В Шахтерске на шахте травмирован горняк

Виной всему – обрушение породы в «Шахтерской-Глубокой»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Шахтерске на шахте травмировался горняк. Фото: ВКонтактеВ Шахтерске на шахте травмировался горняк. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

6 ноября в Шахтерске горняк очистного забоя угледобывающего предприятия «Шахтерская-Глубокая» получил травмы из-за обрушения горной породы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На шахте государственного предприятия «Торезантрацит» горноспасатель МЧС Республики оказал медицинскую помощь ГРОЗу 1984 года рождения, который был травмирован обрушенной породой, - рассказали в спасательном ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение Шахтерска.

С начала этого года угледобывающие предприятия Республики всех форм собственности добыли 7 миллионов 6 тысяч 347 тонн угля. План выполнен на 102,2 процента, дополнительно к установленному заданию на поверхность поднято 152 тысяч 687 тонн твердого топлива. В том числе шахтами, подчиненными Министерству угля и энергетики ДНР, на-гора выдано 6 миллионов 322 тысячи 138 тонн «черного золота».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фронтмен «Агаты Кристи» на передовой ДНР поздравил военных «Спарты» с днем разведчика
В ДНР плотно займутся восстановлением сожжённых лесов
Украинские боевики пригнали зенитки в поселок под Мариуполем
Украинские военные в Логвиново нарушили «перемирие»
На юге ДНР погиб военнослужащий Народной милиции
«Мяч на стороне Киева» Мартин Сайдик готов координировать внеочередную встречу Контактной группы
Украинское командование готовит диверсию на химзаводе в Донбассе
В Донецк едет 90-ый гуманитарный конвой из России
ЛНР продолжает разминирование на участке разведения в Золотом
В Донецке ищут доноров крови для пострадавшего от обстрела ВСУ мужчины
Работа в Донецке 2019: 14 ноября пройдет ярмарка вакансий для молодежи
На оставленных после разведения украинских позициях в Золотом, националисты создают тайники с оружием
Украинские командиры воруют в военных частях бензин и продают его частным заправкам
Разведка НМ ЛНР обнаружила на окраине Рубежного украинские «Гвоздики» и «Ураганы»
Коммуналку в ДНР можно будет оплатить через терминал ЦРБ
Украинская армия установила зенитные ракетные комплексы на мариупольском направлении
Жительница Снежного может попасть в тюрьму на пять лет за кражу курицы
ВСУ обстреляли все направления ДНР
В Горловке обстрелами ВСУ разрушен жилой дом