В Шахтерске на шахте травмирован горняк

СЕГОДНЯ 10:35 2019-11-07T10:36:01+03:00

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6 ноября в Шахтерске горняк очистного забоя угледобывающего предприятия «Шахтерская-Глубокая» получил травмы из-за обрушения горной породы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На шахте государственного предприятия «Торезантрацит» горноспасатель МЧС Республики оказал медицинскую помощь ГРОЗу 1984 года рождения, который был травмирован обрушенной породой, - рассказали в спасательном ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение Шахтерска.

С начала этого года угледобывающие предприятия Республики всех форм собственности добыли 7 миллионов 6 тысяч 347 тонн угля. План выполнен на 102,2 процента, дополнительно к установленному заданию на поверхность поднято 152 тысяч 687 тонн твердого топлива. В том числе шахтами, подчиненными Министерству угля и энергетики ДНР, на-гора выдано 6 миллионов 322 тысячи 138 тонн «черного золота».

ИСТОЧНИК KP.RU