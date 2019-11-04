2019-11-04T21:48:59+03:00
Политика

За Зеленского получил пулю в живот: семь бойцов ВСУ пострадали в драке из-за спора о разведении войск в Донбассе

Между собой передрались солдаты 59-й бригады, воюющей в Луганской области
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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С октября новым командиром 59-й бригады стал полковник Геннадий Шаповалов – выпускник военного колледжа армии США. Фото: facebook.com/59ompbrС октября новым командиром 59-й бригады стал полковник Геннадий Шаповалов – выпускник военного колледжа армии США. Фото: facebook.com/59ompbr
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- В 59-й отдельной мотопехотной бригаде часто в конфронтацию вступают военнослужащие, которые поддерживают президента Украины Владимира Зеленского в вопросах мирного урегулирования конфликта, и вновь прибывшие в соединение, в основном из западных областей Украины. Последние выступают против мирных инициатив, – сегодня рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он сообщил о драке, которая произошла на днях между бойцами девятого батальона бригады. Причиной стали разногласия по вопросам разведения сил и средств. В результате конфликта в тяжелом состоянии находятся семь человек. У пострадавших выявлены множественные гематомы, переломы конечностей. Один солдат получил огнестрельное ранение брюшной полости.

- Командир бригады Геннадий Шаповалов пытался скрыть это происшествие и разместил пострадавших в санчасти соединения, – отметил Филипоненко. - Но о случившемся стало известно родственникам военнослужащих. Они сообщили на горячую линию объединенных сил «Восток-СОС». Для расследования инцидента в 59-ю бригаду прибыла комиссия штаба ООС. Военной службой правопорядка по факту массовой драки возбуждено уголовное производство.

Напоминаем, 59-я отдельная мотопехотная бригада была образована 8 декабря 2014 года. Первоначально формировалась из батальонов территориальной обороны – фактически из добровольцев-карателей. Управление и часть подразделений бригады дислоцируются в Винницкой области, а два батальона – в Одесской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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