Погода на день в Донецке: 4 ноября будет облачно и прохладно - до +8 градусов

СЕГОДНЯ 07:17 2019-11-04T07:17:23+03:00

В Донецке весь день продержится облачная погода, но осадков не ожидается Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть юго-восточный ветер – порывами до 15 метров в секунду

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В понедельник, 4 ноября, в Донецке и Донецкой Народной Республике весь день продержится облачная погода. Без осадков.

Утром температура воздуха составит от +1 до +5 градусов. Днем ожидается 7 — 8 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +5.

В течение суток ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 4 до 6 м/с. Кроме того, синоптики предупреждают об усилении скорости ветра до 15 м/с.

Народный прогноз погоды: 4 ноября отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери. Этот день считался очень удачным для свадеб. Происходит перелом погоды. Если на Казанскую день начнется туманом — оттепели быть, а если ясный день — жди похолодания. Если «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет»

ИСТОЧНИК KP.RU