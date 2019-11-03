Вниманию жителей города-спутника Донецка! В Макеевке происходят подземные толчки

СЕГОДНЯ 17:30 2019-11-03T17:36:31+03:00

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В Макеевке в поселке Объединенный (Советский район) зафиксированы множественные подземные толчки. О непонятном явлении горожане сообщили в мэрию.

- Мы слышим людей, фиксируем все их сигналы. В ближайшее время проведем выездную встречу с жителями непосредственно на месте. Надеюсь, что к тому моменту мы будем знать что-то конкретное и, возможно, сможем озвучить версии происходящего.

В администрации Макеевки попросили содействия в работе Рабочей группы по установлению природы динамических явлений. Жителям, почувствовавшим подземные толчки, надо позвонить в мэрию. Номера телефонов: (071) 363-07-40, (071) 308-36-00, 23-08-42.

- Просьба сообщать время и дату толчка, ФИО и точный адрес проживания заявителя, контактный номер телефона, - добавили в администрации. - Эта информация необходима для проведения анализа периодичности возникновения толчков.

Дома в Объединенном начали разрушаться: потрескались стены, в некоторых местах обвалились перекрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU