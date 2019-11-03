Вниманию жителей города-спутника Донецка! В Макеевке происходят подземные толчки
В Макеевке в поселке Объединенный (Советский район) зафиксированы множественные подземные толчки. О непонятном явлении горожане сообщили в мэрию.
- Мы слышим людей, фиксируем все их сигналы. В ближайшее время проведем выездную встречу с жителями непосредственно на месте. Надеюсь, что к тому моменту мы будем знать что-то конкретное и, возможно, сможем озвучить версии происходящего.
В администрации Макеевки попросили содействия в работе Рабочей группы по установлению природы динамических явлений. Жителям, почувствовавшим подземные толчки, надо позвонить в мэрию. Номера телефонов: (071) 363-07-40, (071) 308-36-00, 23-08-42.
- Просьба сообщать время и дату толчка, ФИО и точный адрес проживания заявителя, контактный номер телефона, - добавили в администрации. - Эта информация необходима для проведения анализа периодичности возникновения толчков.
Дома в Объединенном начали разрушаться: потрескались стены, в некоторых местах обвалились перекрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU