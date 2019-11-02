В Луганске выступил итальянский дирижер Франческо Ледда

СЕГОДНЯ 19:13 2019-11-02T19:13:11+03:00

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В луганской филармонии выступил итальянский дирижер Франческо Ледда. Маэстро вместе с местным академическим симфоническим оркестром сыграли программу «Итальянская опера».

- Концерт открыла увертюра к опере Джузеппе Верди «Сила судьбы». Затем слушатели встретились с героями бессмертных опер, образы которых мастерски воплотили солисты-вокалисты филармонии, - рассказывают в республиканской филармонии. - В исполнении заслуженного артиста Ингушетии, заслуженного артиста ЛНР Руслана Буханцева (бас) прозвучали интродукция Филиппа из оперы Верди «Дон Карлос» и ария Дона Базилио из оперы Россини «Севильский цирюльник».

Когда отзвучал последний аккорд, луганская публика долго стоя аплодировала маэстро, оркестру и вокалистам.

- В этом году мы отмечаем 20-летие нашей творческой дружбы с Франческо Ледда. Сегодняшний концерт был очень эмоциональным и даже немного хулиганским. Все эти эмоции нашим зрителям подарил маэстро Ледда, - сказала директор луганской филармонии Вера Геций.

ИСТОЧНИК KP.RU