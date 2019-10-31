2019-10-31T12:46:13+03:00
Политика

В ДНР начинают выдавать кредиты

Правила предоставления кредитов банковскими учреждениями уже утверждены
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
В ДНР начнут выдавать кредиты. Фото: vk.com/crb_donetskВ ДНР начнут выдавать кредиты. Фото: vk.com/crb_donetsk
Изменить размер текста:

В Донецкой Народной Республике будут выдавать кредиты. Об этом говорится на официальном сайте Центрального Республиканского банка.

- С целью установления требований к деятельности по предоставлению кредитов банковскими учреждениями в Донецкой Народной Республике, Правлением Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики было принято Постановление от 10 октября 2019 г. № 208 «Об утверждении Правил предоставления кредитов банковскими учреждениями в Донецкой Народной Республике», - говорится в сообщении ЦРБ ДНР. - В связи с этим, Постановление Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 07 декабря 2018 г. № 278 «Об утверждении Правил предоставления кредитов банковскими учреждениями в Донецкой Народной Республике» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 24 декабря 2018 г., регистрационный № 2926), признано утратившим силу.

Новое постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования – с 31 октября. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте банка.

Многие жители давно ждали эту новость. Остается лишь вопрос – каковы будут условия кредитования?

- До войны наша семья брала несколько кредитов. Отдавали все во время, хоть и доход был не высокий. Если условия кредитования в ДНР будут подходящими, то тот факт, что у нас начинают выдавать кредиты - очень радует, - говорит дончанка Елена Сергеевна. – Пока мечтаю обновить бытовую технику, а там будет видно.

«Комсомолка» обещает держать вас в курсе событий. В ближайшее время расскажем, как кредитование будет выглядеть на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Безуспешно звал на помощь соседей». В Стаханове спасатели вытащили из подвала корову
Украинская полиция заверила нацистов в своей лояльности: Она контролирует все подъезды и выезды в районе Золотого
Немецкое и польское оборудование будет внедрено на "Шахтерской птицефабрике"
Инвестиции и форумы - с одной стороны, война и обстрелы - с другой: По ДНР выпустили 170 боеприпасов
В Макеевке полицейские раскрыли серию разбоев
В Донецк прибыл 89-ый гуманитарный конвой из России
Украинские боевики накрыли огнем Старомихайловку
Погода в Луганске сегодня, 31 октября: ветренно и +7 днем
Погода в Донецке 31 октября: Солнечно и холодно
«Гагаринский сад»: В Донецке высадили дубраву памяти первых советских космонавтов
«Десять дней не появлялась дома»: В Донецке пропала женщина с первой группой инвалидности по зрению
Когда Киев займется инвентаризацией дел пенсионеров-переселенцев из Донбасса
Националисты бунтуют в Донбассе за 500 тысяч долларов Порошенко
В ДНР не будут прекращать выплату пенсии жителям, у которых нет паспортов Республики
За денежные переводы в Донецке будут платить официально
В республиках Донбасса пройдут учения МЧС, МВД и УНМ по ликвидации кризисных ситуаций
В ДНР появится новая платежная система, совместимая с российской
Киев готов на броневиках возить пенсии жителям республик Донбасса
В ДНР готовят новый закон, позволяющий решить проблемы с бродячими животными
«Люблю смотреть, как ведут себя парнокопытные»: львовский писатель сравнил с животными жителей Донбасса
Летел из города Счастье: защитники ЛНР сбили украинский беспилотник с ядом
В Перевальске подростки оставили на асфальте пожелания для жителей города
Пока в Минске о мире договаривались: украинская армия в два раза нарастила интенсивность обстрелов ДНР