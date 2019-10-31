В ДНР начинают выдавать кредиты

СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-31T12:46:13+03:00

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В Донецкой Народной Республике будут выдавать кредиты. Об этом говорится на официальном сайте Центрального Республиканского банка.

- С целью установления требований к деятельности по предоставлению кредитов банковскими учреждениями в Донецкой Народной Республике, Правлением Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики было принято Постановление от 10 октября 2019 г. № 208 «Об утверждении Правил предоставления кредитов банковскими учреждениями в Донецкой Народной Республике», - говорится в сообщении ЦРБ ДНР. - В связи с этим, Постановление Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 07 декабря 2018 г. № 278 «Об утверждении Правил предоставления кредитов банковскими учреждениями в Донецкой Народной Республике» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 24 декабря 2018 г., регистрационный № 2926), признано утратившим силу.

Новое постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования – с 31 октября. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте банка.

Многие жители давно ждали эту новость. Остается лишь вопрос – каковы будут условия кредитования?

- До войны наша семья брала несколько кредитов. Отдавали все во время, хоть и доход был не высокий. Если условия кредитования в ДНР будут подходящими, то тот факт, что у нас начинают выдавать кредиты - очень радует, - говорит дончанка Елена Сергеевна. – Пока мечтаю обновить бытовую технику, а там будет видно.

«Комсомолка» обещает держать вас в курсе событий. В ближайшее время расскажем, как кредитование будет выглядеть на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU