Погода в Донецке 31 октября: Солнечно и холодно
Затянувшееся бабье лето, похоже, окончательно покинуло Донецк и на смену ему пришла настоящаяч осень - с ветрами, ночными заморозками и редким солнышком.
Последний день октября впрочем порадует дончан солнечными лучами.
В Донецке безоблачному утру придет на смену пасмурная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков. Температура воздуха днем всего +1, а ночью - до -4.
А вот с первых чисел ноября дончан ждут дожди.
В этот день почитается память святого апостола и евангелиста Луки. С этого дня свет быстро убывает. Долгота дня не превышает 9 часов. Наши предки 31 октября заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время: перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем – опускается.
ИСТОЧНИК KP.RU