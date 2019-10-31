2019-10-31T08:12:04+03:00
Общество

Погода в Донецке 31 октября: Солнечно и холодно

Последний день октября пройдет без осадков
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Осень в Донбассе радует теплом и красками очень долго. Фото: Евгении КарпачевойОсень в Донбассе радует теплом и красками очень долго. Фото: Евгении Карпачевой
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Затянувшееся бабье лето, похоже, окончательно покинуло Донецк и на смену ему пришла настоящаяч осень - с ветрами, ночными заморозками и редким солнышком.

Последний день октября впрочем порадует дончан солнечными лучами.

В Донецке безоблачному утру придет на смену пасмурная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков. Температура воздуха днем всего +1, а ночью - до -4.

А вот с первых чисел ноября дончан ждут дожди.

В этот день почитается память святого апостола и евангелиста Луки. С этого дня свет быстро убывает. Долгота дня не превышает 9 часов. Наши предки 31 октября заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время: перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем – опускается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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