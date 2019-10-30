2019-10-30T16:05:26+03:00
Политика

В республиках Донбасса пройдут учения МЧС, МВД и УНМ по ликвидации кризисных ситуаций

Об этом заявили руководители ДНР и ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Защитники Донбасса готовы в любой момент пресечь провокации украинских националистов. Фото: armiyadnr.suЗащитники Донбасса готовы в любой момент пресечь провокации украинских националистов. Фото: armiyadnr.su
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В республиках Донбасса пройдут плановые совместные учения МЧС, МВД и Народной милиции по ликвидации последствий кризисных ситуаций. Руководители ДНР и ЛНР просят жителей республик соблюдать спокойствие при проведении учебно-тренировочных мероприятий. В своих обращениях Денис Пушилин и Леонид Пасечник разъяснили, чем вызвана необходимость подобных учений.

- Руководство Украины продолжает демонстрировать нестабильность в принятии политических решений. Заявления Зеленского идут вразрез с его реальными действиями, - сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин. - Надеемся, что начатые Украиной попытки прийти к реальному разведению сил и средств приведут к конкретным шагам по мирному урегулированию конфликта.

В то же время руководитель ДНР обратил внимание, что с прибытием в зоны разведения националистических подразделений может возрасти опасность для жизни и здоровья мирных жителей на подконтрольной Киеву территории.

- Используя террористические методы войны, имея опыт резонансных провокаций и диверсий, националисты способны дестабилизировать обстановку в зоне конфликта, тем самым сорвать разведение сил и средств, - сказал Денис Пушилин.

Глава ЛНР Леонид Пасечник рассчитывает, что киевские власти одумаются и прекратят свои попытки решить конфликт военным путем, а также выполнят взятые на себя обязательства по отводу сил и средств в районах разведения.

- Я по-прежнему считаю, что единственный способ прекратить вооруженный конфликт – это выполнение Минских соглашений. В сложившихся условиях мы должны быть готовы, в случае необходимости, к отражению агрессии со стороны Киева, – отметил руководитель ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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