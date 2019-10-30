В ДНР появится новая платежная система, совместимая с российской

СЕГОДНЯ 15:22 2019-10-30T15:22:18+03:00

Новая денежная система будет альтернативой действующему ЦРБ, но с большей политической независимостью. Фото: capital.ua

Система уже практически готова, осталось только ее опробовать на деле

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Скоро в Республике появится новая денежная система. С ее помощью можно будет делать прямые переводы на другую денежную систему, используемую в России.

Об этом на пленарном заседании Донецкого международного инвестиционного форума сообщила ректор Донецкой академии управления и государственной службы при Главе ДНР Лариса Костровец.

Новая денежная система практически готова. Остался только вопрос времени, когда ее запустят, чтобы опробовать на практике.

— Разработка данного продукта практически завершена. Его апробация в Республиках – дело ближайшего времени. Данный подход позволит уменьшить политически обусловленные риски, связанные с ведением бизнеса на территории ДНР, обеспечит оперативность проведения расчетов и станет значительным шагом в создании благоприятного инвестиционного климата, — рассказала Лариса Костровец.

ИСТОЧНИК KP.RU