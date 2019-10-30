В ДНР появится новая платежная система, совместимая с российской
Скоро в Республике появится новая денежная система. С ее помощью можно будет делать прямые переводы на другую денежную систему, используемую в России.
Об этом на пленарном заседании Донецкого международного инвестиционного форума сообщила ректор Донецкой академии управления и государственной службы при Главе ДНР Лариса Костровец.
Новая денежная система практически готова. Остался только вопрос времени, когда ее запустят, чтобы опробовать на практике.
— Разработка данного продукта практически завершена. Его апробация в Республиках – дело ближайшего времени. Данный подход позволит уменьшить политически обусловленные риски, связанные с ведением бизнеса на территории ДНР, обеспечит оперативность проведения расчетов и станет значительным шагом в создании благоприятного инвестиционного климата, — рассказала Лариса Костровец.
ИСТОЧНИК KP.RU
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