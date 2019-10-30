В Перевальске подростки оставили на асфальте пожелания для жителей города

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-30T11:48:37+03:00

Кроме пожеланий были надписи с напоминаниями быть внимательными на дорогах

Изменить размер текста: A A

28 октября на тротуарах Перевальска появились небольшие мотивационные надписи, вроде пожелания отличного дня или с просьбой улыбнуться. Их оставили подростки из общественных движений ЛНР. Таким образом, они хотели поднять настроение жителям города.

Однако кроме милых сообщений активисты также обеспокоились и безопасностью людей. На тротуарах возле дороги и перед пешеходными переходами они оставили серьезные напоминания: «Твое внимание – твоя жизнь!», «Остановись! Убедись в своей безопасности!» и «Возьми ребенка за руку».

— Такие надписи служат, своего рода, напоминанием нашим жителям, что необходимо быть внимательным и осторожным, особенно на дороге. Мы часто отвлекаемся на разговоры по телефону или идём в наушниках, слушая музыку, не задумываясь, что во время передвижения на улице это опасно. Но благодаря таким надписям мы вспоминаем о простых вещах, что, впоследствии, обезопасит нашу жизнь, — отметила начальник отдела молодёжи и спорта администрации Перевальского района Республики Ольга Лапина.

ИСТОЧНИК KP.RU