47 тысяч ложных вызовов: в Донбассе псих поставил «на уши» скорую помощь

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-30T09:37:15+03:00

До сих пор остается загадкой, как можно было за один день сделать 1618 вызовов скорой помощи. Фото: brodv.ru

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30-летний житель Краматорска в Донецкой области установил своеобразный рекорд – за 104 дня он со своего мобильного телефона совершил 46 968 вызовов на номер «103». Количество звонков составляло от 100 до 1000 в сутки. А сверхрекорд был достигнут 25 января 2019 года – мужчина совершил за день 1618 звонков. При этом краматорчанин не только отвлекал медиков от работы, но и цинично оскорблял. В итоге произошло временное нарушение деятельности станции скорой медицинской помощи Краматорска.

Эту информацию можно было бы посчитать чьим-то розыгрышем. Но о ней сообщили в серьезном учреждении – прокуратуре Донецкой области. Там действия краматорчанина квалифицировали как общественно-опасное деяние, подпадающего под часть 1 статьи 296 УК Украины «Грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом».

Телефонным террором медиков мужчина занимался с 1 октября 2018 года по 12 февраля 2019 года. Лишь только потом его задержали. А на днях городской суд удовлетворил ходатайство Краматорской прокуратуры о применении к телефонному террористу принудительных мер медицинского характера. Мужчину госпитализировали в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением.

Виктор Михайлович - ветеран МВД, проживающий в Донецке – считает, что в Краматорске полиция и спецслужбы Украины бездействуют.

- Какой-то псих мог три с половиной месяца по тысяче раз в день безнаказанно звонить со своего телефона в скорую помощь, и его не могли «вычислить». Это уму непостижимо, - восклицает ветеран. – Руководители полиции города и области должны после этого подать в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU